В команде президента Болгарии говорят, что слова о "российском Крыме" не так поняли.

Президента Болгарии Румена Радева переизбрали на второй срок / Getty Images

Оккупированный Крым является украинской территорией, но сегодня де-факто контролируется Россией.

Так болгарское издание Actualno со ссылкой на пресс-службу президента страны Румена Радевым объяснило его заявления по Крыму.

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В команде Радева дали понять, что слова президента о "российском Крыме" не так поняли. В разъяснении говорится, что президент не раз заявлял, что аннексия Крыма это нарушение международного права, и это четкая позиция Софии во всех международных организациях.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как отметил во время предвыборных дебатов президент Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении от имени президента.

Также в команде Радева пишут, что на дебатах подчеркивалась озабоченность по поводу этой ситуации, которая приводит к напряженности в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников.

Президент Радев заявил на дебатах перед вторым туром президентских выборов, что Крым российский, а санкции ЕС против России неэффективны. Это он сказал 17 ноября. Радаева болгары переизбрали на второй срок.