В команде президента Болгарии говорят, что слова о "российском Крыме" не так поняли.

 
Ексклюзивы
1/5
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 45
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 774
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 7399
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 351
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 351
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 23386
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 9684
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2556
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
5 Просмотров: 7246
Фото
Все фото
5
8
9
13
32
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
В мире от грязного воздуха умирают около 7 млн человек в год
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Видео
Все видео
Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко
Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4563
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1368
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1125
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2691
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1161
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 180
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
понедельник, 22 ноября 2021 19:58

В команде президента Болгарии говорят, что слова о "российском Крыме" не так поняли.

  Комментировать
В команде президента Болгарии говорят, что слова о &quot;российском Крыме&quot; не так поняли.
Президента Болгарии Румена Радева переизбрали на второй срок / Getty Images

Оккупированный Крым является украинской территорией, но сегодня де-факто контролируется Россией.

Так болгарское издание Actualno со ссылкой на пресс-службу президента страны Румена Радевым объяснило его заявления по Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США отреагировали на слова президента Болгарии о Крыме

В команде Радева дали понять, что слова президента о "российском Крыме" не так поняли. В разъяснении говорится, что президент не раз заявлял, что аннексия Крыма это нарушение международного права, и это четкая позиция Софии во всех международных организациях.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как отметил во время предвыборных дебатов президент Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении от имени президента.

Также в команде Радева пишут, что на дебатах подчеркивалась озабоченность по поводу этой ситуации, которая приводит к напряженности в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников.

Президент Радев заявил на дебатах перед вторым туром президентских выборов, что Крым российский, а санкции ЕС против России неэффективны. Это он сказал 17 ноября. Радаева болгары переизбрали на второй срок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В команде президента Болгарии говорят, что слова о "российском Крыме" не так поняли.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Дважды самая сексуальная женщина мира и любимица Вуди Аллена: интересные факты о Скарлетт Йоханссон

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 23386
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 14661
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 11080
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 9684
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 7390
Мир
Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко
Мне плевать, что на Западе думают обо мне, что не признают – Лукашенко
Египет использовал французские разведданные для убийства контрабандистов вместо террористов
Египет использовал французские разведданные для убийства контрабандистов вместо террористов Просмотров: 369
Двое украинцев перевозили нелегалов в Литве
Двое украинцев перевозили нелегалов в Литве Просмотров: 90
Лукашенко обвинил Меркель в невыполнении обещаний - Германия назвала его фантазером
Лукашенко обвинил Меркель в невыполнении обещаний - Германия назвала его фантазером Просмотров: 1017
Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки
Ясько рассказала о состоянии Саакашвили после завершения голодовки Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Порошенко обратился к украинцам
9
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
5
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
3
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
Голосов: 2378
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть