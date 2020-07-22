В Колумбии разбился военный вертолет: 9 погибших

Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии. Фото: Reuters

В Колумбии разбился военный вертолет, в результате чего 9 человек погибли.

В то же время 6 человек получили травмы, судьба 2 - неизвестна. Об этом говорится в заявлении представителя армии, сообщает AFP.

"Мы нашли тела 9 военных", - отметил пресс-секретарь.

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Всего на борту воздушного судна типа Black Hawk находились 17 военных.

Авиакатастрофа произошла 21 июля во второй половине дня на юго-востоке Колумбии в ходе спецоперации военных в джунглях против боевиков. Пока неизвестно, вертолет упал сам или его сбили.

В России легкомоторный самолет Ан-2, который в народе называют "кукурузник", с 6 людьми на борту исчез с радаров на границе Бурятии и Иркутской области. О том, что пилоты перестали выходить на связь, стало известно через 6 час. после их вылета из села Кырен. Пассажирами самолета были 4 командира других воздушных экипажей.