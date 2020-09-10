В клинике, где лечится Навальный, усилили меры безопасности

Охрану клиники, где лечится Навальный, усилили из-за возможного нового нападения. Фото: Reuters

Криминальная полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, который лечится в клинике "Шарите" после попытки отравления. Увеличили количество офицеров и плотность контроля.

Такие меры указывают на улучшение состояния здоровья Навального. Клиника "Шарите" объявила, что после выведения Навального из искусственной комы ему стало лучше, сообщает Spiegel.

Берлинская полиция хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения на жизнь Навального. Это не является исключением в связи с улучшением состояния Навального, который сможет принимать больше посетителей.

Как сообщалось, Навальный снова может говорить и, вероятно, вспомнит подробности дня до того, как он потерял сознание на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

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Утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии.