В Китае заявили, что Россия не обращалась за помощью

Китай не желает помогать РФ. Фото: Украинская правда

В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва попросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

"Я никогда о запросе России не слышал… В настоящее время первостепенной задачей является предотвращение эскалации напряжения или даже выхода из-под контроля", сообщил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в комментарии Reuters.

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Лю Пеньюй заявил, что "текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку".

Россия попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, ранее сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.