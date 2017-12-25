В Китае закрыли более 13 тысяч сайтов

В Китае были лишены лицензий или закрыты более 13 тысяч сайтов

В Китае были лишены лицензий или закрыты более 13 тысяч сайтов.

С 2015 года Государственная канцелярия интернет-информации и другие ведомства провели беседы с владельцами более 2200 сайтов, передает "Экономическая правда".

"Согласно были выявлены нарушения, более 13 тыс. сайтов были лишены лицензий или закрыты", - говорится в сообщении.

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Проверка проводилась в соответствии с законом о кибербезопасности. Свои действия власти объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти миллионов пользователей - в основном в соцсетях.

Вирус WannaCry, поразивший миллионы пользователей в более чем 150 стран мира, был создан в Северной Корее.