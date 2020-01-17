В Китае зафиксирован новый смертельный вирус: умерли двое

В Китае второй человек умер из-за нового коронавируса. Фото: ДТ

В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса.

О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года, сообщает ВВС.

11 января 2020-го от коронавируса умер 61-летний мужчина. Врачи утверждали, что причиной смерти стало общее состояние больного.

В среду, 15 января, умер еще один человек. Ему было 69 лет.

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Новый тип коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в городе Ухань. На сегодняшний день выявлен 41 случай заражения. Сейчас по Украине ходят 4 штаммы гриппа. Однако эпидемиологический порог еще не превышен. Больше всего болеют в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.