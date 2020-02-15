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суббота, 15 февраля 2020 20:30

В Китае внедряют смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

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В Китае внедряют смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Китайцам с симптомами запретили передвигаться по стане. Фото: ЕРА

В Китае больным с температурой или кашлем запретили путешествовать на автобусах, поездах и самолетах.

За распространение заболевания вводится уголовное преследование, говорится в заявлении китайского суда, сообщает DW.

Сокрытие истории своих путешествий тоже может считаться преступлением. Человек, ставший источником инфекции и приведший к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Могут приговорить к 10-летнему или пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

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Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней. Те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

В Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19, по информации Минздрава.

18 февраля из Китая эвакуируют украинцев. На родину заберут только здоровых. Кабмин выделил на это 4,5 млн грн.

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Дата
15
февраля

Начали продавать мишек Тедди

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