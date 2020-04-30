В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении

У моста сложная конструкция, выходы и переходы находятся на разных уровнях, и выполнен он в форме ленты Мёбиуса. Фото: скриншот

В китайском городе Чэнду открыли оригинальный "бесконечный мост". Местные граждане называют его лентой Мебиуса за псевдобесконечные переходы и "зацикленные" перекрестки.

Длина моста - 185 м, а высота - 24 м. Выходы и переходы размещены на разных уровнях, поэтому мост соединил не только два берега, но и парки, расположенные по соседству с ним. Ночью мост освещается LED-лампами, привлекая сотни туристов.

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А лента Мёбиуса - непрерывный двухмерный объект с односторонней поверхностью. То есть, двигаясь вдоль одной стороны, вы никогда никуда не прийдёте, а будете вечно двигаться в этом направлении. Лента Мебиуса символизирует бесконечность, поскольку не имеет ни начала, ни конца.