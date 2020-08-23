В Китае нефтяной танкер столкнулся с баржей, есть жертвы

В Китае в результате столкновения танкера с баржей погибли 8 человек. Фото: Pixabay

В Китае недалеко от устья реки Янцзы в результате столкновения нефтяного танкера с грузовым судном погибли 8 человек и еще шестеро пропали без вести.

Авария произошла рано утром в четверг к юго-востоку от устья реки Янцзы, пишет Xinhua. Нефтяной танкер, перевозивший около 3000 тонн бензина, столкнулся с грузовым судном, загруженным песком и гравием.

На палубе танкера начался пожар, а баржа затонула. Были спасены три человека. После тушения пожара в субботу сотрудники МЧС также обнаружили восемь тел погибших.

Поиски пропавших без вести продолжаются, ведется расследование причины столкновения.

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