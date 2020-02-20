В Китае начало уменьшаться количество больных коронавирусом

За минувшие сутки в Китае уменьшилось количество зараженных коронавирусомФото: Reuters

19 февраля в китайской провинции Хубэй резко упало количество больных. За прошедшие сутки от него умерло 108 человек. А вот количество новых случаев болезнь уменьшилась в разы: в течение дня здесь зафиксировали 349 больных.

В течение вчерашней суток не подтвердили ни одного нового случая заболевания. С чем связано резкое уменьшение количества инфицированных, представители здравоохранения не объясняют.

В целом в мире количество больных возросло до 75,2 тысяч человек. Смертельных случаев-2120, восемь из которых произошли за пределами материкового Китая. Также известно, что более 14,4 тысячи пациентов уже здоровы и выписаны из медучреждений.

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Также известно, что в среду еще 3 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Сингапуре. Сообщается, что ни один из пациентов не путешествовал до материкового Китая.

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому убийственном коронавирус из Китая - COVID-19. В самом Китае его раньше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), что означает - пневмония, которая вызывается новым типом коронавируса.

Первая вакцина от этого типа коронавирус появится не раньше, чем через полтора года.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавирус

Вспышка ранее неизвестного типа коронавірусц произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позже он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. На данный момент случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.