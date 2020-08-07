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пятница, 07 августа 2020 13:31

В Китае человек умер от чумы - власти объявили карантин

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В Китае человек умер от чумы - власти объявили карантин
В Китае зафиксировали смертельный случай чумы. Фото: unsplash.com

В китайской провинции Внутренняя Монголия зарегистрировали смерть местного жителя от кишечной формы чумы. В регионе объявили карантин.

Мужчина умер еще в воскресенье в результате отрыва тромба от стенки сосуда, сообщили в четверг в Комитете по здравоохранению Баотоу.

Смерть произошла в усадьбе Суджи в городе Шибао в автономном регионе Внутренней Монголии на севере Китая. Мужчина, имя которого не называется, страдал кишечной чумой - одной из четырех форм чумы, атакующей пищеварительную систему человека. Болезнь дала осложнения на работу кровеносной системы больного, что и привело к смерти.

Анализ мазков со слизистой оболочки дал отрицательный результат на коронавирус, но ПЦР-тест на бактерию чумы оказался положительным.

Власть в регионе сразу задействовала противочумные меры. В частности, установили 9 человек, которые имели тесный контакт с умершим, а также их круг общения, состоящий из 26 человек.

Всех 35 человек отправили на карантин в лагерь изоляции, провели превентивную терапию, а также взяли бииоматериал на исследование. Сообщают, что ни у одного из них не было симптомов болезни, а все результаты тестов отрицательные.

Власти заявили, что проводили подворовой обход и тестирования местных жителей, а также провели информационную работу о путях передачи и первых симптомах чумы.

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Кроме того, в доме умершего и окружающих зданиях проводят тщательную дезинфекцию, а таже уничтожают грызунов и блох.

Чиновники закрыли ферму Суджи на карантин, чтобы предотвратить возможное распространение болезни. Правительство признало, что регион сталкивается с потенциальной эпидемией чумы среди людей. В регионе ввели предупредительный период, который должен продолжаться до конца года.

В начале июля в северном регионе Китая, в автономной провинции Внутренняя Монголия, обнаружили случай бубонной чумы у скотовода. В связи с этим власти Китая объявили в регионе третий уровень опасности.

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07
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