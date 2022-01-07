В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности

Режим антитеррористической операции был введен во всех регионах Казахстана. Фото: Reuters

Во всех регионах страны был установлен режим антитеррористической операции.

Об этом сообщил Комитет по национальной безопасности Республики Казахстан.

В стране был введен критический "красный" уровень террористической опасности.

"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение террористической угрозы", - говорится в сообщении.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине дня выступит с обращением к народу о ситуации в стране, передает "Хабар 24" со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Тем временем Ateo Breaking в Telegram сообщает, что на центральной площади Алматы началась интенсивная перестрелка.

В Казахстане во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек, 26 убиты, еще 18 ранены. В страну прибыли военные из России и Белоруссии.