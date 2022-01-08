В Казахстане от ранения скончался ребенок

Боевики обстреляли машину с ребенком. Фото: Reuters

5 января в городе Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок.

Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, пишет NUR.KZ.

Родители прогуливались со своими детьми по городу, когда в мальчика выстрелили. Ранение стало для ребенка смертельным.

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7 января в детскую больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями привезли 15-летнего парня. Врачи борются за его жизнь. Отец мальчика тоже находится в больнице.

По предварительной информации, они ехали в машине, когда их обстреляли боевики.

В Казахстане продолжаются столкновения между митингующими и военными.