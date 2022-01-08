В Казахстане от ранения скончался ребенок

5 января в городе Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок.
Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, пишет NUR.KZ.
Родители прогуливались со своими детьми по городу, когда в мальчика выстрелили. Ранение стало для ребенка смертельным.
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7 января в детскую больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями привезли 15-летнего парня. Врачи борются за его жизнь. Отец мальчика тоже находится в больнице.
По предварительной информации, они ехали в машине, когда их обстреляли боевики.
В Казахстане продолжаются столкновения между митингующими и военными.
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