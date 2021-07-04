В Каспийском море произошел мощный взрыв. Видео

Официального подтверждения этой информации пока нет. Фото: Twitter

В Каспийском море вечером 4 июля произошел взрыв на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе. Очевидцы в соцсетях сообщают о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу.

Об этом сообщает азербайджанское издание Oxu. Взрыв, предположительно, произошел на газовом месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Пользователи соцсетей, находившиеся на пляже, сняли момент взрыва. По их словам, взрывная волна была достаточно мощной, что ощущалась на берегу.

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex.