В Карабахе начался процесс обмена телами погибших

Стороны конфликта не сообщают данные о точном количестве потерь с момента эскалации в конце сентября. Фото: Reuters

В Нагорном Карабахе начался процесс обмена телами погибших во время эскалации конфликта с 27 сентября.

Об этом сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Процесс осуществляется при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного Креста и Комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

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Стоит отметить, что официальных данных о потерях Армении, Азербайджана и НКР во время боевых действий нет.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана 58-летний Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 45 лет, подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договор заверил российский президент Владимир Путин, 68 лет.