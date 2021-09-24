В Канаде умер последний подозреваемый в преступлениях нацистов - родом из Украины

Оттава хотела лишить Гельмута Оберландера гражданства и депортировать, но не сумела / Courtesy CIJA

Человек, которого считают последним нацистским военным преступником, скончался в возрасте 97 лет в Канаде.

Хельмут Оберландер боролся с попытками канадского правительства лишить его гражданства из-за участия в нацистских "эскадронах смерти". Он признался, что работал переводчиком в таком отряде, но утверждал, что был принудительно призван в 17 лет и не участвовал в зверствах нацистов. Об этом пишет ВВС.

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Оберландер родился в Украине в 1924 году в этно-религиозной группе немецкого происхождения меннонитов в селе Молочанск современной Запорожской области. До начала Второй мировой войны проживал в Украине. После оккупации немцами в 1941-м был призван в Вермахт в качестве переводчика. Также в его обязанности входило прослушивание и перевод советских радиопереговоров и посредничество в переговорах с мирным населением на оккупированных территориях. Позже был привлечен к охране коммуникаций от советских партизан.

Впервые стал гражданином Канады в 1960 году. Его смерть в доме в Ватерлоо подтвердила его семья. Они говорят, что он много лет работал застройщиком, имел общественное мнение и был предан своей семье.

"Несмотря на трудности в его жизни, он оставался сильным в своей вере. Он находил утешение в семье и поддержку от многих в общине", - говорится в заявлении.

Оберландер приехал в Канаду в 1954-м. Оттава несколько раз лишила его гражданства и трижды пыталась депортировать с 1995 года. Каждый раз он подавал апелляции. Правительство заявило, что когда он впервые подал заявление о предоставлении гражданства, то сознательно скрыл, что работал на нацистов. Его отряд нес косвенную ответственность за убийство более 2 млн человек, многие из которых евреи.

В апелляциях в суд Оберландер утверждал, что у него не было другой альтернативы, кроме как работать на немцев. Он был бы сурово наказан, если бы не повиновался.

Оберландер был последним из 12 канадцев, причастных к преступлениям нацистской эпохи. Умер до того, как правительство смогло завершить процедуру депортации.

В интервью местной газете Waterloo Region Record в 2000 году пообещал "бороться с этим делом, пока смерть не придет, или пока не закончатся деньги, и придется заложить свой дом".

У Веймаре, в Третьем Рейхе, нацисты 16 июля 1937-го открыли концлагерь "Бухенвальд". За годы Второй Мировой войны он стал одним из самых больших, после "Освенцима", лагерем смерти.