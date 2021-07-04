В Канаде лесные пожары, есть погибшие

Расследование обоих смертей продолжается. Фото: Pixabay

В лесном пожаре, что на этой неделе уничтожила поселок Литтон в канадской провинции Британская Колумбия, погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Коронерское служба Британской Колумбии подтвердила, что два человека погибли в результате лесного пожара, быстро распространилась и уничтожила большинство поселка Литтон на этой неделе", - говорится в материале.

Расследование обоих смертей до сих пор продолжается, но предварительные данные указывают на то, что на двух погибших упала линия электропередач, когда они прятались от пожара.

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"В коронерское службе Британской Колумбии добавили, что не получали другой информации о погибших в пожаре. Впрочем, в правительстве утверждают, что место пребывания нескольких человек до сих пор не удалось установить ", - отмечает CBC News.

Хотя пожар прошла Литтоном в середине недели, спасатели смогли попасть в поселок только в субботу из-за токсичный дым, который выделяли при горении здания.

Кипр обратился зза международной помощью для преодоления лесных пожаров. Пожар начался Аракасе и распространился на 40 км южными районами Лимассола и Ларнаки. Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги.