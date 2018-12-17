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понедельник, 17 декабря 2018 18:20

В каком состоянии находится травмированный Шумахер

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В каком состоянии находится травмированный Шумахер
Шумахер продолжает лечение. Фото: "Чемпионат"

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы. Он больше не прикован к постели.

Семикратный чемпион Формулы-1 находится на своей вилле у Женевского озера, по данным британского издания Daily Mail. Спортсмен дышит самостоятельно, однако ему необходим тщательный уход и медицинская помощь.

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Неделя лечения Шумахера стоит его семьи 50 000 фунтов - $63 тыс., говорят журналисты.

Автогонщик травмировался 29 декабря 2013-го. Он катался на лыжах во французских Альпах. При падении ударился о камни головой. Информации о текущем состоянии Шумахера крайне мало. Родные оберегают его от излишнего внимания СМИ.

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