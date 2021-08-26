В Кабуле погибли 60 афганцев и 12 морпехов США - СМИ

Данные о количестве жертв продолжают обновляться. Фото: Reuters

В результате взрывов в Кабуле погибли 60 мирных афганцев и минимум 12 американских морпехов.

Еще 15 военных США получили ранения, сообщают источники Reuters, The Guardian, The Wall Street Journal.

Информация о погибших обновляется. Число жертв может увеличиться.

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Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 60 гражданских жителей.

В аэропорту Кабула зафиксировали взрыв. Вероятно, с помощью оружия хотели выгнать людей из аэродрома. В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве возле аэропорта Кабула. Там страны Запада эвакуируют граждан после перехода власти в Афганистане под контроль талибов.