В Израиле утвердили решение о прекращении огня

Израиль объявил о введении режима прекращения огня. Фото: Reuters

Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.

Режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 ночи пятницы по Киеву. Об этом сообщил 7-й канал израильского телевидения.

"Израиль в одностороннем порядке объявляет о введении режима прекращения огня, а с ним - и операции Страж стен в секторе Газа", - говорится в сообщении.

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Заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля длилось три часа. Ее участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня.

Представитель Минобороны Израиля, проводивший брифинг по итогам заседания, сообщил, что в операции в Секторе Газа достигнуты все цели.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил "взаимное и одновременное" прекращение огня с Израилем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за девять дней обострение конфликта с исламистским движением ХАМАС нанесла около 200 ударов по РИМАЛ в городе Газа. Этот ранее элитный район фактически превратился в руины. Кафе, рестораны, магазины и дома, а также набережная Рашид-стрит с ее отелями в районе РИМАЛ превратились в груду камней. Местные жители заявляют, что таких сильных обстрелов не было уже давно, пишет АР.