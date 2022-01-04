В Израиле разбился вертолет с военными

В понедельник вечером у побережья на севере Израиля разбился военный вертолет.
Двое пилотов Сил обороны Израиля погибли, передает Times of Israel.
Третий член экипажа получил травмы, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В больнице говорят, что состояние мужчины стабильное, его лечат в шоковой палате, а затем переведут в отделение интенсивной терапии.
Военные поисково-спасательные группы вытащили из воды двух пилотов, но не смогли их спасти.
В командовании Военно-воздушных сил сообщили, что вертолет вылетел на учебу около 20:00 и разбился через час у побережья города Хайфа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Причиной крушения предварительно назвали техническую неисправность вертолета.
Начальник генштаба индийской армии генерал Бипин Рават разбился в авиакатастрофе. Военный вертолет Ми-17В5 ВВС США с ним разбился на юге Индии, сообщили в минобороны Индии. Вертолет перевозил 14 военных и членов семей.
Комментарии