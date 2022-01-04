В Израиле разбился вертолет с военными

Двое членов экипажа погибли. Фото: Reuters

В понедельник вечером у побережья на севере Израиля разбился военный вертолет.

Двое пилотов Сил обороны Израиля погибли, передает Times of Israel.

Третий член экипажа получил травмы, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В больнице говорят, что состояние мужчины стабильное, его лечат в шоковой палате, а затем переведут в отделение интенсивной терапии.

Военные поисково-спасательные группы вытащили из воды двух пилотов, но не смогли их спасти.

В командовании Военно-воздушных сил сообщили, что вертолет вылетел на учебу около 20:00 и разбился через час у побережья города Хайфа.

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Причиной крушения предварительно назвали техническую неисправность вертолета.

Начальник генштаба индийской армии генерал Бипин Рават разбился в авиакатастрофе. Военный вертолет Ми-17В5 ВВС США с ним разбился на юге Индии, сообщили в минобороны Индии. Вертолет перевозил 14 военных и членов семей.