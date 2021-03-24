В Израиле прошли парламентские выборы. Побеждает партия действующего премьера Нетаньяху - экзит-пол

Нетаньяху побеждает на выборах. Фото: РБК

В Израиле состоялись досрочные выборы в Кнессет - однопалатный парламент.

Партия Ликуд премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают, свидетельствуют данные экзит-полов.

Сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз политической карьеры получит возможность сформировать правительство.

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Ликуд - самая популярная партия в Израиле, без партнеров в коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете. Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции Ямина. В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120.