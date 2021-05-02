В Израиле прививку получили 75% граждан

В Израиле две дозы вакцины от коронавируса получили уже 75% лиц старше 16 лет.
Всего в стране две дозы вакцины получили более 5 млн человек, свидетельствуют данные Министерстве здравоохранения Израиля.
За вчера в стране привили первой дозой 2 тыс. человек, второй - около 4 тыс.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан. Двумя дозами привили 94%.
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Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.
2661 человек вакцинировался против коронавируса 1 мая в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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