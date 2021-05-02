В Израиле прививку получили 75% граждан

Израиль сейчас на первом месте по темпам вакцинации. Фото: Reuters

В Израиле две дозы вакцины от коронавируса получили уже 75% лиц старше 16 лет.

Всего в стране две дозы вакцины получили более 5 млн человек, свидетельствуют данные Министерстве здравоохранения Израиля.

За вчера в стране привили первой дозой 2 тыс. человек, второй - около 4 тыс.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан. Двумя дозами привили 94%.

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Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.

2661 человек вакцинировался против коронавируса 1 мая в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.