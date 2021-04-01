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четверг, 01 апреля 2021 23:51

В Израиле после вакцинации почти не осталось больных коронавирусом

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В Израиле после вакцинации почти не осталось больных коронавирусом
Израиль сообщает об уменьшении количества больных коронавирусом. Фото: ukrpravda

В Израиле уменьшается количество больных коронавирусом.

Как отмечается, ни одного пациента с коронавирусом не приняли 30 марта в больнице "Рамбам" - еще месяц назад в нее каждый день госпитализировали по 15 человек в день. Также не приняли новых больных больницы городов Ашдод и Кфар-Саба. Об этом сообщает УНИАН.

В больницы "Шиба" и "Бейлинсон" поступило по одному больному с подозрением на коронавирус, при этом одна из самых загруженных больниц Израиля - "Хадасса - Эйн-Керем" приняла только трех новых пациентов.

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По данным Минздрава Израиля, сейчас во всех больницах страны лечатся менее 400 тяжелобольных - это почти втрое меньше, чем в конце января, когда количество тяжелобольных превышало 1100 человек. В связи с уменьшением больных коронавирусом в больницах уменьшают количество коек для лечения таких пациентов.

"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и количество тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением количества тяжелобольных очевидна", - рассказали медики.

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу COVID-19 через дыхательные пути.

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