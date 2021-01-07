В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников

Вакцины невозможно незаметно транспортировать. Фото: unsplash

В Министерстве здравоохранения Израиля отрицают контрабанду или тайные поставки вакцин от Covid-19 для украинских чиновников.

Об этом сказал пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэль Эдельштейн в беседе с BBC News.

Он исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

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Там добавили, что не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

Ранее бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что отдельные депутаты и чиновники тайно сделали прививки от коронавируса вакциной Pfizer, которую в Украину завезли нелегально из Израиля.