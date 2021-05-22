В Израиле оценили ущерб от ракетных обстрелов из Газы

На момент окончания операции Страж стен в управление было подано 5245 исков. Фото: Reuters

Налоговое управление Израиля оценило ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма в $77 млн (250 млн шекелей). На момент окончания операции Страж стен в управление было подано 5245 исков.

Общее число исков может возрасти, так как не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы операции, а также ущерб имуществу семей, временно покинувших зоны обстрелов. Об этом сообщает Newsru.co.il.

По данным израильской стороны, больше всего от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, где были повреждены 787 квартир. Всего в Ашкелоне подали 1087 исков. Также пострадали Ашдод - 228 квартиры, 359 исков, Рамат-Ган – 227 квартиры, 254 иска, Холон - 188 квартир, 249 исков, Петах-Тиква - 182 квартиры, Гиватаима - 136 квартир, Тель-Авив - 77 квартир. Несколько зданий также пострадали от беспорядков в Яффе.

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Кроме того, из-за повреждения домов 170 семей выселены и проживают в отелях за счет Налогового управления. В свою очередь в Южном округе было подано 2585 исков, в Гуш-Дане - 2336, в Иерусалимском округе - 81, в Хайфском - 253.

7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Сообщалось о 10 погибших в результате обстрела. Израильские военно-воздушные силы нанесли ответный авиаудар по целям в секторе Газа. По оценке ВОЗ, в секторе Газа погибли 222 человека, еще 6046 получили травмы.