В Израиле объявили общенациональную изоляцию

Вместе с тем, израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым. Фото: Pixabay

Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу, пишет Reuters. Во время изоляции граждане должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов.

Вместе с тем, израильский аэропорт "Бен-Гурион" останется открытым.

Новые меры были приняты после резкого роста числа случаев COVID-19 в последние недели и на фоне критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по борьбе с вирусом и ситуации с экономикой страны.

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Несмотря на пандемию, много хасидов приехало в Умань на празднование Рош ха-Шана. Впоследствии в Умани обнаружили коронавирус в восьми хасидов-паломников.