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воскресенье, 23 февраля 2020 17:18

В итоговом коммюнике представителей G-20 впервые упомянули об изменениях климата

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В итоговом коммюнике представителей G-20 впервые упомянули об изменениях климата
23 февраля финансовые представители 20-ти крупнейших мировых экономик собрались в Эр-Рияде. ФОТО: sggp.org.vn

Финансовые представители стран "Большой двадцатки" согласовали совместное коммюнике и впервые включили в него упоминания о климатических изменениях.

В частности, сохранены были ссылки на работу по изучению последствий изменения климата для финансовой стабильности. Вместе с тем, из списка негативных рисков, угрожающих глобальной экономической стабильности, климатические изменения были исключены, сообщает Reuters.

"Министры финансов G20 и центральные банкиры встретились в столице Саудовской Аравии, чтобы обсудить важнейшие мировые экономические вызовы, включая распространение нового коронавируса. Чиновники G20 завершили работу над коммюнике в воскресенье утром. Окончательная формулировка будет доступна позже", – говорится в сообщении.

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Как ожидают представители G20, в этом и следующем году состоится незначительный рост мировой экономики. Негативные риски будут связаны с геополитическим торговым напряжением и неопределенностью политики.

Климатический саммит ООН в Мадриде завершился скандалом. Все потому, что крупнейшие мировые экономики не берут на себя обязательства, закрепленные в Парижской сделке.

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23
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