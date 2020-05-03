В Италии во время карантина снизился уровень преступности

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В Италии введение ограничительных мер из-за пандемии коронавируса привело к резкому снижению уровня преступности.

Так с 1 по 31 марта 2020 было совершено 68 069 преступлений, тогда как за аналогичный период 2019 их было 203 723. Об этом со ссылкой на МВД Италии сообщает Reggio TV.

В частности, наблюдалось снижение по сравнению с общей тенденцией преступлений жестокого обращения в семье (-37,4%) и грабежей в аптеках (-28,2%). За период карантина количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований - на 72%, число преступлений, связанных с распространением наркотиков, уменьшилось на 46%.

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В МВД отмечают, что после выхода из карантина есть риск роста влияния организованной преступности. Полиция планирует активизировать усилия, чтобы предотвращать попытки незаконной конкуренции через угрозы и насилие, мошенничество, коррупцию.

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