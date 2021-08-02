В Италии хакеры осуществили кибератаке на систему вакцинации от коронавируса

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В Италии хакеры атаковали базу данных компании, которая контролирует вакцинацию от коронавирусной инфекции в столичной области Лацио, и отключили системы портала здравоохранения.

Власти предупредили, что программа вакцинации в регионе может быть отложена, передает "Радио Свобода". О том, кто атаковал базу данных, не сообщается. Полиция ведет расследование.

В августе в Италии для вакцинированных от COVID-19 должны ввести специальные пропуска, с которым можно будет посещать различные мероприятия, рестораны и кафе, а также пользоваться самолетами и поездами дальнего следования. Пропуск также смогут получить те, кто не вакцинирован, но имеет отрицательный тест на COVID-19. Тест при этом действующий всего два дня.

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Итальянские средства массовой информации сообщали, что власти Италии рассматривает одной из мер борьбы с пандемией отстранения непривитых сотрудников от работы. Это правило уже действует для медиков.

Молдова подверглась массированной хакерской атаке. Злоумышленники уничтожили все общедоступные базы данных Счетной палаты страны.