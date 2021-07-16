Хакеры уничтожили все базы данных Счетной палаты

Молдова подверглась массированной хакерской атаке.
Злоумышленники уничтожили все общедоступные базы данных Счетной палаты страны, сообщает TV8.
"Мы впервые оказались в подобной ситуации. Страницу уничтожили в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - заявляет высший контрольный орган Молдовы.
Правоохранители пытаются выяснить, была ли эта атака шантажом. Нападение могли осуществить и по заказу. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта.
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Киберспециалисты СБУ разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения. В начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя.
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