Хакеры уничтожили все базы данных Счетной палаты

Счетная палата впервые сталкивается с такой ситуацией, отмечает высший контрольный орган страны. Фото: pixabay.com

Молдова подверглась массированной хакерской атаке.

Злоумышленники уничтожили все общедоступные базы данных Счетной палаты страны, сообщает TV8.

"Мы впервые оказались в подобной ситуации. Страницу уничтожили в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - заявляет высший контрольный орган Молдовы.

Правоохранители пытаются выяснить, была ли эта атака шантажом. Нападение могли осуществить и по заказу. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта.

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Киберспециалисты СБУ разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения. В начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя.