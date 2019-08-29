В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина вылетели

В Италии сформировали коалицию. Фото: RT

В Италии партии "Движение 5 звезд" и Демократическая партия договорились о создании коалиции.

Политические движения предложили Джузеппе Конте возглавить правительство, сообщает Associated Press.

Перед этим у "Движения 5 звезд" ухудшились отношения с "Лигой Севера". На европейских выборах "Лига Севера" обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов. Появились слухи о том, что лидер "Лиги" Маттео Сальвини может отказаться от коалиции. В Италии его обвиняют в коррупционных преступлениях, а также финансировании со стороны России.

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Лидер партии "Движение 5 звезд" Луиджи ди Майо сообщил президенту страны Серджо Маттарелла о создании новой коалиции. Теперь он должен утвердить их союз. Если Матарелла этого не сделает - в стране назначат досрочные выборы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь заявил, что работает над отменой санкций Европы против России.