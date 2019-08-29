В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина вылетели

 
Ексклюзивы
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5202
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 711
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1251
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2493
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 864
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1251
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1359
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 720
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14824
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
8
4
10
5
12
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5229
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6273
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2655
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 1026
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 11:18

В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина вылетели

  Комментировать
В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина вылетели
В Италии сформировали коалицию. Фото: RT

В Италии партии "Движение 5 звезд" и Демократическая партия договорились о создании коалиции.

Политические движения предложили Джузеппе Конте возглавить правительство, сообщает Associated Press.

Перед этим у "Движения 5 звезд" ухудшились отношения с "Лигой Севера". На европейских выборах "Лига Севера" обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов. Появились слухи о том, что лидер "Лиги" Маттео Сальвини может отказаться от коалиции. В Италии его обвиняют в коррупционных преступлениях, а также финансировании со стороны России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин угрожает Западу: "Не остается ничего, кроме гонки вооружений"

Лидер партии "Движение 5 звезд" Луиджи ди Майо сообщил президенту страны Серджо Маттарелла о создании новой коалиции. Теперь он должен утвердить их союз. Если Матарелла этого не сделает - в стране назначат досрочные выборы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь заявил, что работает над отменой санкций Европы против России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина вылетели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 8 Просмотров: 54011
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 32382
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 23476
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19703
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16750
Мир
Сенцова доставили в Москву - российские СМИ
Сенцова доставили в Москву - российские СМИ Просмотров: 441
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд Просмотров: 810
Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине
Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине Просмотров: 153
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
8
 Просмотров: 7911
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8 4 Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
8
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
8
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 2230
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua