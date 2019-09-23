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В Испании задержали каталонских сепаратистов, которые готовили теракты

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В Испании задержали каталонских сепаратистов, которые готовили теракты
Теракты готовили на годовщину проведения незаконного референдума в Каталонии. Фото: Reuters

В Испании полиция задержала девять каталонских сепаратистов за подготовку вооруженных нападений.

Теректы планировались на годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает BBC.

"Испанская полиция заявляет, что задержала девять человек, подозреваемых в планировании ряда насильственных мер к годовщине референдума о независимости", - говорится в сообщении.

Подозреваемые планировали нападения во вторую годовщину проведения референдума, состоявшегося 1 октября 2017. У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывчатки. Задержанные могут относиться к группе, которая возглавляла недавние акции протеста в регионе.

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1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости, требуя от властей автономии четко высказаться относительно независимости региона.

27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде.

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