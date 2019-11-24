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воскресенье, 24 ноября 2019 05:52

В Испании в связи с "каталонским кризисом" арестовали украинца

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В Испании в связи с &quot;каталонским кризисом&quot; арестовали украинца
В Испании арестовали украинца. Фото: РБК

В рамках расследования роли спецслужб РФ в каталонском кризисе в Испании задержали двух мужчин – гражданина Украины и россиянина.

Задержание произошло 4 октября в провинции Жирона на северо-востоке страны, когда мужчины направлялись на "Мерседесе" с белорусскими номерами в сторону французской границы. В сумке одного из них была обнаружена граната М-75 российского производства, сообщила газета El Mundo.

По решению суда в Фигерасе, оба задержанных помещены в следственный изолятор.

В отношении одного из задержанных мужчин в Испании ранее был выдан ордер на арест, по документам на другое имя.

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Национальная судебная палата Испании (НСПИ), 4 месяца назад инициировавшая расследование о вмешательстве РФ в события в Каталонии, связывает обоих арестованных с Денисом Сергеевым, которого считают офицером российской военной разведки, ранее назвавшейся ГРУ. Сергеев с паспортом на имя Сергея Федотова посещал Барселону несколько раз, в том числе 29 сентября 2017 года, за три дня до референдума о независимости Каталонии. Испанские власти считают его сотрудником российской части 29155, которая входит в структуру ГРУ и "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

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