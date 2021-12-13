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вторник, 14 декабря 2021 03:14

В Испании установили рекордно большой рождественский вертеп

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В Испании установили рекордно большой рождественский вертеп
Общая высота фигур Иосифа, Марии и Иисуса в Аликанте составляет 54 м / Getty Images

В Испании Книга рекордов Гиннеса признала местный рождественский вертеп самым большим и самым высоким в мире.

Он отобрал этот статус в вертепа в мексиканском городе Монтеррее, который был самым большим последние 30 лет. Об этом пишет The Times.

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В издании Книги рекордов 2022 года рождественский вертеп в Аликанте впервые назван самым высоким в мире. Общий рост Иосифа, Марии и Иисуса - 54,89 м. Предыдущий рекорд в Монтеррее был 28,58 м. Его установили в 1991 году.

Рождественский вертеп в Аликанте создал местный художник Хосе Мануэлем Гарсиа. Ее возвели на городской площади в прошлом году.

Семья из немецкой Нижней Саксонии установила мировой рекорд, поставив 444 елки и украсив их более 10 тыс. игрушек и 300 гирляндами в своем доме. Семья Джероминов стала рекордсменами в том, что выставили больше украшенных елок в одном месте. Каждое из деревьев старательно и уникально украшали вручную. Пока неизвестно, сколько семья потратила на украшения.

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