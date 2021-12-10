Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки

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Семья из немецкой Нижней Саксонии установила мировой рекорд, поставив 444 елки и украсив их более 10 тыс. игрушек и 300 гирляндами в своем доме.

Семья Джероминов стала рекордсменами в том, что выставили больше украшенных елок в одном месте. Каждое из деревьев старательно и уникально украшали вручную. Пока неизвестно, сколько семья потратила на украшения. Об этом пишет Daily Star.

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Пара рассказала, что начала украшать елки несколько месяцев назад. 55-летний Томас Джеромин рассказал, что они уже девять раз пытаются поставить рекорд на Рождество.

Пресс-секретарь Немецкого Института рекордов, который каталогизирует глобальные достижения, такие как попадающие в Книгу рекордов Гиннеса, сказал, что "семья Джероминов действительно является мировым лидером".

В Вашингтоне 46-й президент США Джо Байден с женой впервые будут праздновать Рождество в Белом доме, где 1 тыс. волонтеров уже украсили елку. Первая леди Джилл Байден показала главное праздничное дерево и рождественский декор в Twitter.

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