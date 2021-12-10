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понедельник, 13 декабря 2021 03:14

Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
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Украшенный рекордным количеством рождественских елок дом Джеронимов
Фото: Reuters
Украшенный рекордным количеством рождественских елок дом Джеронимов
Украшенный рекордным количеством рождественских елок дом Джеронимов
Украшенный рекордным количеством рождественских елок дом Джеронимов

Семья из немецкой Нижней Саксонии установила мировой рекорд, поставив 444 елки и украсив их более 10 тыс. игрушек и 300 гирляндами в своем доме.

Семья Джероминов стала рекордсменами в том, что выставили больше украшенных елок в одном месте. Каждое из деревьев старательно и уникально украшали вручную. Пока неизвестно, сколько семья потратила на украшения. Об этом пишет Daily Star.

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Пара рассказала, что начала украшать елки несколько месяцев назад. 55-летний Томас Джеромин рассказал, что они уже девять раз пытаются поставить рекорд на Рождество.

Пресс-секретарь Немецкого Института рекордов, который каталогизирует глобальные достижения, такие как попадающие в Книгу рекордов Гиннеса, сказал, что "семья Джероминов действительно является мировым лидером".

В Вашингтоне 46-й президент США Джо Байден с женой впервые будут праздновать Рождество в Белом доме, где 1 тыс. волонтеров уже украсили елку. Первая леди Джилл Байден показала главное праздничное дерево и рождественский декор в Twitter.

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