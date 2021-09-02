В Испании улицы затопило за считанные минуты, молния ударила 9 тыс. раз

Фото: Reuters

В среду, 1 сентября, проливные дожди накрыли значительную часть Испании. Непогода вызвала наводнения и шторм, в результате которых произошло более 9 тыс. ударов молнии.

Об этом сообщило издание AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень

Мощный ливень произошел в каталонском городке Альканар. Потоки воды сносили автомобили, разрушали деревья, заливали подвальные помещения и первые этажи домов.

Всего выпало воды более 215 л/кв. м. О жертвах или пропавших без вести пока неизвестно.

Местные власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о новых ливнях и наводнениях.

В Киеве 30 августа ливень затопил станцию ​​скоростного трамвая "Героев Севастополя". Пока одни киевляне ждали общественный транспорт, другие устроили "купания".