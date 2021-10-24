В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"

Неизвестные оставили на месте спасения собак послание. Фото: скриншот с видео

На испанском острове Ла-Пальма, где извергается вулкан Кумбре-Вьеха, неизвестные спасли трех собак. Четвероногие застряли в одном из дворов через магму.

Спасатели примерно неделю готовились к эвакуации этих животных. Их хотели вытянуть дронами. При обнаружении хвостатых возможности их эвакуировать не было. Животные были истощены. Эвакуацию запланировали на 25 октября. К этому времени собак решили подкармливать, скидывая им воду и пищу, пишет Daily Posts.

Во время очередной доставки 20 октября четвероногих не обнаружили. Испанская организация по защите животных Leales тогда же получила письмо с видео. В ролике члены "команды" заявили, что спасли животных и с ними все хорошо. На заборе двора, где находились животные, "команда" оставила баннер. На видео также видны человеческие следы у забора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации

Как неизвестные пришли ко двору - загадка. Залитые магмой районы закрыты для прохода. Над ними также запрещается летать вертолетам через горячие испарения, которые могут повредить винты. Спасатели вынуждены работать дронами.

Защитники животных просят таинственных спасателей показать доказательства того, что с собаками все хорошо.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.