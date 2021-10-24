В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"

 
Ексклюзивы
1/5
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 324
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1422
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1314
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5994
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 504
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4167
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3871
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
1 Просмотров: 1368
Фото
Все фото
5
5
3
14
4
В России взорвался пятиэтажный дом: есть раненые
В России взорвался пятиэтажный дом: есть раненые
В Судане начался мятеж - неизвестные похитили членов правительства
В Судане начался мятеж - неизвестные похитили членов правительства
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Наводнения и высокие волны - Мексику накрыл ураган
Наводнения и высокие волны - Мексику накрыл ураган
Умер звезда сериала &quot;Друзья&quot;
Умер звезда сериала "Друзья"
Видео
Все видео
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
"Может быть экологическая катастрофа": у берегов Канады горит судно с химикатами
"Может быть экологическая катастрофа": у берегов Канады горит судно с химикатами
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Российский спутник-шпион сломался и сгорел над США
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 657
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2466
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1629
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 405
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
вторник, 26 октября 2021 02:52

В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"

  Комментировать
В Испании &quot;сорвали&quot; эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная &quot;команда&quot;
Неизвестные оставили на месте спасения собак послание. Фото: скриншот с видео

На испанском острове Ла-Пальма, где извергается вулкан Кумбре-Вьеха, неизвестные спасли трех собак. Четвероногие застряли в одном из дворов через магму.

Спасатели примерно неделю готовились к эвакуации этих животных. Их хотели вытянуть дронами. При обнаружении хвостатых возможности их эвакуировать не было. Животные были истощены. Эвакуацию запланировали на 25 октября. К этому времени собак решили подкармливать, скидывая им воду и пищу, пишет Daily Posts.

Во время очередной доставки 20 октября четвероногих не обнаружили. Испанская организация по защите животных Leales тогда же получила письмо с видео. В ролике члены "команды" заявили, что спасли животных и с ними все хорошо. На заборе двора, где находились животные, "команда" оставила баннер. На видео также видны человеческие следы у забора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации

Как неизвестные пришли ко двору - загадка. Залитые магмой районы закрыты для прохода. Над ними также запрещается летать вертолетам через горячие испарения, которые могут повредить винты. Спасатели вынуждены работать дронами.

Защитники животных просят таинственных спасателей показать доказательства того, что с собаками все хорошо.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 33319
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 11754
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 7686
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 5301
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 4932
Мир
Премьер Британии напомнил Путину, что Украина - суверенное государство
Премьер Британии напомнил Путину, что Украина - суверенное государство Просмотров: 54
В России взорвался пятиэтажный дом: есть раненые
В России взорвался пятиэтажный дом: есть раненые
5
 Просмотров: 1135
Российских туристов в Турции обвинили в поджоге леса
Российских туристов в Турции обвинили в поджоге леса Просмотров: 351
Путин поручил закрыть дома часть россиян
Путин поручил закрыть дома часть россиян 1 Просмотров: 856
"Наши ракеты смогут достать до Москвы" - Арестович предупредил Путина
"Наши ракеты смогут достать до Москвы" - Арестович предупредил Путина Просмотров: 2268
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
Голосов: 631
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть