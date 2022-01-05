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среда, 05 января 2022 18:06

В Испании перевернулся воздушный замок с детьми: есть жертвы, много пострадавших

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В Испании перевернулся воздушный замок с детьми: есть жертвы, много пострадавших
Ветер поднял конструкцию с несколькими детьми внутри. Фото: twitter.com/BombersValencia

Один ребенок погиб, еще восемь получили ранения на ярмарке вблизи испанского портового города Валенсии.

Об этом сообщает ABC News.

Там перекинулся надувной замок. "Несколько детей оказались в ловушке внутри надувного замка, когда порыв ветра поднял надувную конструкцию в воздух", - говорится в сообщении.

После этого из опрокинутого замка выпали двое детей. Они серьезно травмировались и были доставлены в больницу.

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8-летняя девочка умерла примерно через 12 часов после того, как ее госпитализировали, 4-летняя девочка остается в больнице, ее состояние неизвестно.

В настоящее время идет расследование этого события.

В декабре произошла трагедия с надувным замком в Австралии. Ветер поднял его в воздух на 10 м. Тогда погибли пятеро детей.

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Дата
05
января

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