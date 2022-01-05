В Испании перевернулся воздушный замок с детьми: есть жертвы, много пострадавших

Один ребенок погиб, еще восемь получили ранения на ярмарке вблизи испанского портового города Валенсии.
Об этом сообщает ABC News.
Там перекинулся надувной замок. "Несколько детей оказались в ловушке внутри надувного замка, когда порыв ветра поднял надувную конструкцию в воздух", - говорится в сообщении.
После этого из опрокинутого замка выпали двое детей. Они серьезно травмировались и были доставлены в больницу.
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8-летняя девочка умерла примерно через 12 часов после того, как ее госпитализировали, 4-летняя девочка остается в больнице, ее состояние неизвестно.
В настоящее время идет расследование этого события.
В декабре произошла трагедия с надувным замком в Австралии. Ветер поднял его в воздух на 10 м. Тогда погибли пятеро детей.
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