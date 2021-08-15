В Испании новый температурный рекорд - цифра поражает

За последнее десятилетие в стране зарегистрировали 24 показателя аномальной жары. Фото: pixabay.com

В Испании в муниципалитете Монторо зафиксировали жару +47,2°.

В Государственном метеорологическом агентстве страны сообщили, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показатели аномальной жары. Эти данные вдвое больше, чем в предыдущие 30 лет, сообщило AP, пишет "24 канал"

Жара началась через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре +48,8°.

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В Италии также ожидают подтверждения температуры, которая потенциально может стать самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Всемирная метеорологическая организация добавила, что август для Средиземноморья обычно жаркий и сухой. А показатели, которые сейчас наблюдают - экстремальные и типичные для изменения климата.

Температура +48,8° на острове Сицилия является новым рекордом для всей Европы.