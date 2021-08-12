Рекорд за почти 50 лет исследований. В Европе невероятная жара

В Европе жара бьет 50-летние рекорды. Фото: Украинская правда

На Итальянском острове Сицилия температура воздуха достигла + 48,8 ° C.

Это самое высокое значение, зафиксированное в Европе за всю историю исследований, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ( "теплового купола "), на о. Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения + 48,8 ° C по данным автоматической метеостанции в городе Сиракуза. Информация была подтверждена официально местным агрометеорологических центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano)", - говорится в сообщении.

Это значение является новым рекордом не только для Италии, но и для всей Европы за все время инструментальных наблюдений.

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Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха составил + 48,0 ° C в Афинах 10 июля 1977.