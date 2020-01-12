В Иране продолжаются массовые протесты

Протестующие требуют отставки власти. Фото: JKL

В Иране 12 января продолжаются антиправительственные протесты, которые начались после признания Тегераном вины в сбивании лайнера МАУ.

Протестующие требуют отставки власти. Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти и требуют отставки власти за сокрытие причин катастрофы. Они скандируют: "Наш враг не США, наш враг - Исламская Республика". Об этом сообщает AP.

Иранцы настроены очень агрессивно, они выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Также протестующие оплакивают погибших, среди которых было большое количество иранских студентов, которые учились за рубежом.

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Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки".