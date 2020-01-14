В Иране арестовали человека, который выложил в сеть видео ракетного удара по самолету МАУ

Самолет МАУ сбила иранская ракета. Фото: Zaxid

Элитные войска Революционной гвардии Ирана задержали человека, разместившего в веб сети видео ракетного удара по украинскому авиалайнеру в воздухе над Тегераном.

Результаты расследования предоставят общественности, сообщает иранское новостное агентство Fars.

10 января в сети появилась видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтвердила команда расследователей Bellingcat. Они выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

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14 января СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет, снятые на камеру наблюдения.

Революционная гвардия Ирана взяла на себя ответственность за ракетный удар по самолету МАУ, вследствие крушения которого погибли все 176 человек на борту.