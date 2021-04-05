В Индии убили более 20 полицейских

Правительство не будет терпеть такое кровопролитие, и "состоятся мероприятия, чтобы предотвратить такие нападения". Фото: Reuters

По меньшей мере 22 члена индийских сил безопасности были убиты в центральном штате Индии маоистскими боевиками в одном из самых кровавых нападений левой повстанческой группы в этом году.

Персонал безопасности, относится к центральной полицейской милиции Elite Cobra Cobra, окружная резервная охрана и специальная целевая группа была атакована в субботу в штате Чхаттисгарх во время операции против повстанцев. Об этом сообщает Reuters.

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Смерть 22 правоохранителей подтвердил старший государственный чиновник в Райпура, столице Чхаттисгарх. Они были убиты во время стрельбы, которая продолжалась 4 часа в приграничном районе Сукма, 540 км (340 миль) к югу от Райпура.

Министр Амит Шах сказал, что правительство не будет терпеть такую кровопролития, и "состоятся мероприятия, чтобы предотвратить такие нападения".

2 апреля во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали 27 полицейских. В столице - Белфасте были ранены 15 сотрудников полиции.