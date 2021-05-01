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суббота, 01 мая 2021 11:12

В Иерусалиме ожидают церемонию схождения Благодатного огня

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В Иерусалиме ожидают церемонию схождения Благодатного огня
Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году будут действовать карантин Фото: pmg.ua

Традиционная церемония схождения Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году будут действовать карантин, пишет УНН. Количество присутствующих верующих будет больше, чем в прошлом году. Однако все они должны иметь сертификаты, подтверждающие вакцинацию.

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В то же время для всех желающих из Иерусалима будет проводиться прямая трансляция. Начнется церемония около часа дня по киевскому времени.

Благодатный огонь, который ежегодно сходит накануне Пасхи в Иерусалиме — является символом праздника. Восхождение огня упоминается с XII века.

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Дата
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