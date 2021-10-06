В Иерусалиме нашли туалет, возрастом 2700 лет

Кабинка, окружающая туалет, и глубокий септик под ней вырезали из известняка / Управление древностей Израиля

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме туалет, возраст которого более 2700 лет. Тогда, по их мнению, отдельные туалеты были роскошью.

Туалетная кабина из известняка в глубоком септике. Об этом пишет Independent.

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"Частные туалетные кабинки были очень редки в древности, и на сегодня их нашли всего несколько. Большинство в районе Иерусалима - Город Давида. Фактически, только богатые могли позволить себе туалеты. Как говорил один раввин, в древности быть богатым – означало иметь туалет рядом", - говорит руководитель раскопок из Управления древностей Израиля Яков Биллиг.

Биллинг говорит, что в ванной нашли каменной унитаз с отверстием в центре. Его нашли в прямоугольном доме, который была частью большого особняка с видом на современный Старый город.

Эксперты предположили, что туалет принадлежал древнему королевскому поместью, которое жило в доме в VII веке до нашей эры. Археологи также нашли под унитазом несколько черепков глиняной посуды и костей животных. Они ожидают, что смогут изучить образ жизни, питания и болезни давних людей.

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