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вторник, 29 декабря 2020 15:34

В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой более 6
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В Хорватии зафиксировали землетрясение.
Фото: jutarnji.hr
В Хорватии зафиксировали землетрясение.
В Хорватии зафиксировали землетрясение.
В Хорватии зафиксировали землетрясение.

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр бедствия находился в 46 км от Загреба и в 100 км от боснийского города Баня-Лука.

В Загребе произошел один мощный толчок. Начали раскачиваться здания, отключилось энергоснабжение, образовались скопление людей и пробки. Информации о пострадавших нет.

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Толчки почувствовали в Австрии и Сербии. Жители сообщали о покачивании стен зданий и вещах, которые тряслись.

В городе Петрини больше повреждений и разрушений из-за того, что населенный пункт находился ближе всего к эпицентру.

По словам мэра Даринко Думбовича, разрушена "практически половина города".

"Мы вытаскиваем людей из автомобилей. Не знаю, есть погибшие или пострадавшие. Я слышал, что разрушено детский сад, но детей в нем не было", - прокомментировал мэр.

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 15,94 км.

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