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воскресенье, 25 июля 2021 15:26

В Хорватии разбился автобус с Косово, есть жертвы

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В Хорватии разбился автобус с Косово, есть жертвы
Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Фото: Скриншот с видео

На северо-востоке Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

В результате 10 человек погибли и более 40 пострадали. Об этом сообщает HINA.

Инцидент произошел на автомагистрали около города Славонски-Брод. Транспортное средство, направлявшееся в Косово, по неустановленным пока причинам съехало в кювет и перевернулось.

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Среди погибших - водитель автобуса и девять пассажиров. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром, и скорейшего выздоровления раненым", - заявил министр внутренних дел Давор Божинович.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской области произошла смертельная авария.

25 июля около 5:00 легковушка выехала на встречную полосу и на скорости влетел в движущийся грузовик. Погибли четыре человека.

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Дата
25
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