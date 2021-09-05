В Гвинее военные схватили президента. Фото: Reuters

В Гвинее мятежники арестовали президента Альфу Конде.

Лидер мятежников и глава спецподразделения Мамади Думбай заявил о роспуске парламента и правительства, сообщает Guinee Matin

В заявлении Думбая речь идет о закрытии границ и призам к военным оставаться в казармах.

Причиной государственного переворота он назвал злоупотребления режима Конде, атаки на демократию и права человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики напали на школу-интернат и взяли в плен сотню детей

На видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Конде подтвердить, что он невредим. Тот отказывается отвечать.

До этого у президентского дворца в столице Гвинеи Конакри стреляли. На улицы вывели военных и колонны бронемашин. Причина стрельбы неизвестна. Власть ничего не комментирует. Источник среди военных подтвердил, что к президентскому дворцу стянули солдат. Некоторым из них выдали тяжелое вооружение.