В Гвинее мятежники арестовали президента Альфу Конде.
Лидер мятежников и глава спецподразделения Мамади Думбай заявил о роспуске парламента и правительства, сообщает Guinee Matin
В заявлении Думбая речь идет о закрытии границ и призам к военным оставаться в казармах.
Причиной государственного переворота он назвал злоупотребления режима Конде, атаки на демократию и права человека.
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На видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Конде подтвердить, что он невредим. Тот отказывается отвечать.
До этого у президентского дворца в столице Гвинеи Конакри стреляли. На улицы вывели военных и колонны бронемашин. Причина стрельбы неизвестна. Власть ничего не комментирует. Источник среди военных подтвердил, что к президентскому дворцу стянули солдат. Некоторым из них выдали тяжелое вооружение.
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