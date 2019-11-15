В Грузии возобновились протесты. Фото: Укринформ

К вечеру 14 ноября в Грузии возобновились массовые протестные акции.

Причиной выхода людей на улицы стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную, пишет УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

После провала этого решения представители оппозиционных политических сил, движения "Стыдно" и общественные активисты перекрыли проезжую часть проспекта Руставели. Переход на пропорциональную систему был одним из обещаний правящей партии во время уличных протестов летом этого года. Сразу после объявления негативного итога голосования несколько депутатов правящей политсилы заявили о выходе из нее.

Протестующие в центре Тбилиси призвали людей выходить и присоединяться к акции и требовать досрочных выборов. Между тем власти уже стягивают к сердечнику протестов отряды специального назначения. В соцсетях активно обсуждают случай с мэром столицы Кахой Каладзе - бывшим футболистом киевского "Динамо" и итальянского "Милана". Он проехал на автомобиле мимо пикетчиков и показал кому-то характерный жест с поднятым средним пальцем - это снял оператор одного из местных телеканалов.

Позже Каладзе объяснил, что невежливый жест не предназначался участникам акции протеста у парламента, а был направленным к знакомому, которого он увидел из окна машины. "На самом деле это не предназначалось участникам акции. Какое вам дело до того, какие у меня отношения с моим другом?" - сказал Каладзе.

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Напомним, стихийная акция протеста в Тбилиси началась после того, как 20 июня, депутат Госдумы Сергей Гаврилов принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которая состоялась в грузинском парламенте. Он сидел на месте спикера и говорил на русском языке, возмутило грузин и заставило массово выйти на акцию протеста.